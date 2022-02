Irene Grandi: «Il "mio" Vasco che compie 70 anni, affascinante e sognatore. Ma vorrei vederlo una volta vestito elegante!»

I rocker non hanno età ma dal momento che l’anagrafe non è un’opinione, Vasco Rossi compie oggi comunque 70 anni. Sarà per la cifra tonda ma lui glissa: «Non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi». E ancora: «Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno al sole e la testa non mi gira ancora». Auguri, omaggi, concerti di cover band e un documentario, “Vasco Rossi - Questa storia qua”, diretto da Alessandro Paris e Sibylle Righetti, che Canale Nove trasmetterà stasera alle 21.25: vita e opere del Komandante.

Chi lo conosce bene sa quanto sia allergico alle celebrazioni e tra questi c’è Irene Grandi per la cui voce Vasco ha scritto diverse canzoni, due delle quali, “La tua ragazza sempre” e “Finalmente io”, a distanza esatta di vent’anni – 2000 e 2020 – sono diventate due hit a Sanremo. «Se lo chiamerò per gli auguri? Magari fra qualche giorno. Oggi lo bombarderà il mondo intero. Ed è anche possibile che stacchi il cellulare».

Chi è Vasco? Partiamo dall’uomo.

«Credo che il maggiore dei suoi pregi sia la fascinazione nel parlare. Lui incanta. Esprime concetti profondi anche se si parla di argomenti in apparenza leggeri ma senza annoiarti mai. Insomma, non ti stancheresti mai d’ascoltarlo al contrario di tanti altri uomini».

Un difetto.

«Mah, mi piacerebbe vederlo vestito almeno una volta elegante. Non agghindato per carità, non sarebbe più lui. Ma in un bel completo di velluto nero, per esempio. Vasco è sempre molto affascinante. Ecco, uno stile rock un po’ glamour».

Vasco il musicista. Che vento ha fatto soffiare sulla musica italiana?

«È sempre stato fedele al suo rock irriverente dagli inizi della rabbia giovanile e della voglia di spaccare tutto alla maturità che ti dà la voglia di un progetto di vita, di costruire qualcosa di buono. Ha dimostrato che si può restare attuali anche nel cambiamento. Ed è per questo che lo seguono sessantenni e ventenni».

Ha scritto molte canzoni per interpreti donne. È uno degli autori che sanno più scrutare nell’animo femminile.

«Per un certo tipo di donne, direi. Che non si lamentano della propria condizione ma prendono in mano la propria vita, vulnerabili ma senza paura di mettersi in gioco, di rischiare. Donne che comunque sempre donne restano senza scimmiottare l’uomo. Non è un caso che oltre per me abbia scritto per Patty Pravo, Laura Pausini, Noemi».

Dovesse fargli un regalo, oggi?

«Vado sul sicuro: un biglietto per Los Angeles dove spesso ama andare. Me lo vedo già fare la sua corsetta lungo le spiagge della California».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA