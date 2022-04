Irama, il video del brano "5 gocce" in collaborazione con Rkomi

Irrequietudine, tensione e agitazione. E' questo il contenuto del video "5 gocce", il nuovo singolo di Irama in duetto con Rkomi, ora online. Tratto dall’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” che ha già raggiunto il Disco D’oro, il brano è frutto della collaborazione dei due artisti entrambi reduci dall'esperienza saremese. Caratteristico di Irama, il video è un viaggio di situazioni surreali ed immaginarie dove il cantante vive il tutto con il sound del rischio e sregolatezza. Nel video, Irama traccia un percorso spericolato di equilibrio tra i palazzi di una città immaginaria e di sue fantasie profonde di rischio e controversia, come aspetti di un inconscio rivelato con delle forme distorte dalle 5 gocce. Durante questo sentiero incontra Rkomi, che vede come un'apparizione onirica per un linguaggio visivo sicuramente vicino ad un sogno distorto dell'artista, dopo una notte intensa ed una pressante quotidianità.

Leggi anche > Maria de Medeiros, chi è l'attrice di Pulp Fiction ospite a "Oggi è un altro giorno": «Sul set sangue dappertutto»

Il video è nato da un’idea di Irama, in collaborazione il regista LateMilk e il produttore Sachidanand Marco Gentile, e, grazie all’unione dello studio creativo Oceancode e la produzione esecutiva di Borotalco, hanno dato modo al regista di potersi esprimere al meglio tramite il suo particolare linguaggio che unisce il mondo dei vfx con quello della post produzione in uno stile oramai riconoscibile dopo le collaborazioni italiane ed internazionali avute con Sfera Ebbasta e celebrity quali Meek Mill, Rauw Alejandro e Rvssian.

“5 gocce” è uno dei brani dell’album a cui Irama è più legato. Scritta e prodotta insieme a Mr. Naisgai, uno dei produttori latini più importanti e storico produttore di Rauw Alejandro, la canzone riflette lo stato d'animo del cantante.

Una volta chiuso il provino, Irama ha sentito il bisogno di aggiungere al pezzo un colore differente e ha pensato subito a Rkomi, che per Irama è uno degli artisti che meglio riesce a coniugare poesia e forma canzone, con l’”attitude” giusta per questo genere di brani. Rkomi entusiasta ha accettato subito ed in brevissimo tempo ha inviato delle parti di testo perfette per il brano. Quello con Rkomi è solo uno dei feat presenti nell’album, che vanta la direzione artistica di Shablo, a cui sia aggiungono quelli con Sfera Ebbasta, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque, oltre al lavoro con i più grandi produttori come Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA