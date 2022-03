Gli Inti-Illimani live in Italia con il cantautore Giulio Wilson

Gli Inti-Illimani, storico gruppo cileno, torneranno live in Italia dal 13 al 20 marzo, nei teatri con il cantautore fiorentino Giulio Wilson, per cinque date del «Vale la pena Tour», in collaborazione con Amnesty International Italia a sostegno dei diritti umani e a tutela degli immigrati. «Ritrovarsi in teatro per cantare insieme musica di pace e di speranza, canzoni contro ogni forma di guerra»: il gruppo, da sempre ambasciatore di pace, della resistenza contro le dittature e le ingiustizie, fano sentire anche oggi il loro impegno civile contro le lotte di classe, in difesa della democrazia e del progresso, contro ogni forma di abuso, di repressione e di violenza.

Jorge Coulòn, leader degli Inti-Illimani, in considerazione della situazione di questi giorni, tiene a precisare: «Ancora una volta le situazioni non risolte o gestite male ci portano a una condizione estrema e inaccettabile di guerra, di invasione, di sopruso e di abuso contro le popolazioni indifese. Volevamo tanto fare questo tour, dopo il dilagare della pandemia. Speriamo che questi concerti siano un momento di incontro, per riaffermare i diritti delle persone, al di sopra dei giochi delle grandi potenze». Il live, che farà tappa il 13 marzo a Salsomaggiore Terme (data zero), il 14 a Firenze, il 15 a Bologna, il 17 a Roma, il 18 a Carpi (Modena), il 20 a Sassari supporta le attività di Amnesty International Italia, il festival Voci per la Libertà e, nello specifico, la campagna di sensibilizzazione a tutela dei migranti. «Vale la pena», brano scritto da Wilson e cantato insieme agli Inti-Illimani, è stato registrato a Santiago del Cile durante le proteste popolari dell'ottobre 2019 contro l'aumento del carovita e la corruzione. Uscita in doppia versione, in italiano e in spagnolo, «Vale la pena» è una delle 13 tracce che compongono l'ultimo disco del cantautore, dal titolo «Storie vere tra alberi e gatti».

