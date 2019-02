Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nino D’Angelo torna a Sanremo. È come un gol del Napoli sotto la Curva B. «È la sesta volta che ci vado. Comunque, è sempre un’emozione nuova. Sto più rilassato, ho un’età, riesco a gestire meglio la tensione. Sono contento per Livio Cori, è la prima volta che sale sul palco di Sanremo e quindi sarà molto emozionato. È un bravo ragazzo, molto rispettoso della mia storia. Un mio fan, ci siamo conosciuti meglio, abbiamo fatto una canzone come un padre e un figlio».Due generazioni a confronto che si parlano…«Io ho 61 anni eppure lui mi tratta come se avessi la sua età. Mi viene da ridere ma è molto bello. Un’altra Luce è una canzone napoletana attuale. La nostra è una generazione di sessantenni che ha fallito. Abbiamo fatto troppi casini lasciando i giovani senza un futuro».Forse la responsabilità è più dei politici che ci hanno governato…«Ma la politica siamo noi. Li abbiamo scelti noi, quindi è nostra la responsabilità se i giovani scappano».Al televoto tutta Napoli scenderà in campo…«Sanremo è una bella vetrina, in una settimana si fa la promozione di tre-quattro mesi. Mi aspetto tanti consensi dai napoletani. Da questa canzone esce un nuovo D’Angelo. Il futuro? Vorrei tornare a fare il regista cinematografico a tempo pieno. Vi saluto con una frase della canzone: “Mai nisciuno te po arrubà nu suonno, Si tu nun ‘o raccunte”».***La sua Napoli e il suo mito, Nino D’Angelo. Livio Cori fa tutti i riti scaramantici del caso e parte per il suo primo Festival. Al rapper ventottenne originario dei Quartieri Spagnoli napoletani - che ha firmato la musica di Surdat in Gomorra3, serie dove ha pure vestito i panni di O’Selfie, uno dei giovani camorristi - non gli pare vero di essere su quel palco. «Quando ho scritto Un’altra luce non la pensavo per Sanremo», dice dietro degli occhiali arancioni.E di chi è stata l’idea?«Di Nino. Con lui realizzo un sogno. Sono suo super-fan da sempre e cantare con lui per me è già la vittoria. È parte della maschera napoletana: c’è la pizza, il Vesuvio, Pino Daniele e Nino d’Angelo. No?».Un dialogo tra due generazioni.«Che sono solo apparentemente distanti. Siamo figli della stessa cultura».Lascerebbe Napoli?«L’ho fatto durante la registrazione del disco che uscirà l’8 febbraio Montecalvario - Core senza paura: un disco personale che affronta anche il distacco dalla propria terra. Noi abitiamo in un posto dove la gente ancora oggi è costretta a spostarsi per cercare lavoro. È triste, ma è così. E purtroppo c’è ancora - per ignoranza - il pregiudizio tra nord e sud».Si dice che lei sia Liberato, il rapper che si nasconde dietro il cappuccio?«Hanno messo in giro questa voce. Che si pensi che sia io, mi fa ridere. È solo gossip. Un giorno, se mai scoprirete chi è, vedrete che non sto mentendo».