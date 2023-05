Inconorazione Re Carlo, Andrea Bocelli unico italiano che si esibirà a Windsor: «Com’è possibile che mi spetti un onore simile?»

Alberto Angela ha condotto con successo lo speciale di Ulisse "La corona dei Windsor", andato in onda su Rai1 mercoledì 3 maggio e che ha ripercorso la storia della dinastia della famiglia reale britannica, in attesa dell'evento storico e religioso che si svolgerà ormai tra pochissime ore.

In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù TV, il divulgatore più amato d'Italia ha spiegato alcuni dettagli, tra cui la partecipazione del tenore Andrea Bocelli, che si esibirà per il Re il giorno dell'incoronazione, il 6 maggio.

Incoronazione Re Carlo, sciolto l'ultimo nodo: il principino Louis parteciperà alla cerimonia

Re Carlo, l'incoronazione vale miliardi: a quanto ammonta il patrimonio dei Windsor, tra holding e proprietà (esentasse)

Andrea Bocelli: «Com’è possibile che mi spetti un onore simile?»

Angela ha dichiarato che Bocelli gli ha detto una cosa piuttosto spiazzante: «Sono un ragazzo di campagna, com’è possibile che mi spetti un onore simile, cioè cantare per i reali?».

Re Carlo III ha sempre apprezzato l'Italia e per questo non poteva mancare durante la sua cerimonia un tocco del Bel Paese, che in questo caso sarà rappresentato da Andrea Bocelli.

Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Quella vaschetta speciale di Re Carlo sarà portata anche all'incoronazione? A cosa serve? La strana abitudine di Carlo III

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA