Paura per Vasco Rossi: è caduto dalla bici

Vasco Rossi ha avuto un incidente cadendo dalla bicicletta. Il cantante ha raccontato ai fan di essersi lussato una spalla. Su Instagram si è mostrato con il braccio fasciato. Per qualche giorno niente foto e autografi ha ironizzato l’artista, spiegando che non è grave, ma che il dolore è stato piuttosto intenso.

Vasco Rossi, incidente in bici

«Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia però», ha scritto sui social Vasco Rossi. Una foto sorridente con tutore per il rocker di Zocca che ci scherza su: «Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. #vogliounavita spericolata».

Vasco Rossi, tour rinviato

In questo periodo Vasco Rossi è in vacanza e ha deciso di fare escursioni nella natura. Durante una di queste si deve essere fatto male. Vasco Rossi tornerà a cantare in giro per l’Italia il prossimo anno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 20:22

