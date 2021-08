IMAGinACTION 2021: a Shade il premio miglior videoclip per il brano "In un'ora"

Al via da Forlì oggi venerdì 27 agosto la quinta edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip: tre serate imperdibili che fino a domenica 29 vedranno alternarsi sul palco di Piazza Saffi i più importanti protagonisti del panorama musicale, con un calendario di appuntamenti interamente dedicati al mondo del videoclip. Al cantautore Shade, il Premio Miglior Videoclip Italiano per il brano "In un’ora". Il premio è assegnato dalla Academy del Festival in collaborazione con FIMI, AFI e PMI. La premiazione nella serata del 28 agosto.

Il videoclip, pubblicato a giugno 2021, è stato scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti, e riporta all’immaginario cinematografico proprio dei videoclip dell’artista, in un mondo in cui l’atmosfera della sitcom anni ‘50 si unisce ai colori di leggendarie avventure dei pirati. Ha già superato i 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, mentre il singolo è certificato Platino, confermando così Shade come uno dei veri hit maker degli ultimi anni, con 12 dischi di platino e 5 dischi d’oro. “In un’ora” è stato anchecolonna sonora del fenomeno televisivo internazionale Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis e andato in onda su Discovery.

Verranno inoltre premiati RICCARDO COCCIANTE (Premio Arte e Cultura), RON (Special Award alla Carriera, costellata di importanti videoclip), MAHMOOD (Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip) e IRENE GRANDI (Premio Speciale per aver creato con le sue canzoni delle immagini da sogno). Inoltre, il 27 agosto verrà consegnato il premio al vincitore del contest YOUNG IMAGinACTION AWARD, realizzato in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti. I tre finalisti del contest si esibiranno durante la serata.

Il festival vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana, che si racconteranno attraverso le canzoni e i videoclip che hanno segnato la loro carriera: nella serata d’apertura del 27 agosto ci saranno RICCARDO COCCIANTE e FABRIZIO MORO; nella serata del 28 agosto saranno protagonisti DIODATO, IRENE GRANDI, MAHMOOD e SHADE; la serata conclusiva del 29 agosto, dedicata ai cantautori ed in onore di LUCIO DALLA, vedrà salire sul palco SAMUELE BERSANI, GINO PAOLI, RON ed ENULA.

Per la rassegna “I capolavori immaginati” sarà presentato in anteprima assoluta il videoclip ufficiale inedito di “Sapore di sale” di GINO PAOLI (il 29 agosto), in una versione originale con i FunkOff; e il making of del videoclip di “Sogni di rock and roll” di LIGABUE (il 27 agosto) per la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. La rassegna è un appuntamento fisso del Festival IMAGinACTION che ha come scopo la diffusione del nostro patrimonio artistico, realizzando videoclip di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che non hanno mai avuto un video ufficiale.

I biglietti per IMAGinACTION sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 (https://www.ticketone.it/event/fabrizio-moropiazza-aurelio-saffi-13884813/ ) e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto (https://www.ticketmaster.it/artist/imaginaction-biglietti/1079373 ). Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Emergency. L’evento si svolgerà in Piazza Saffi anche in caso di maltempo.

