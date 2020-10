Un Volo per Ennio Morricone, omaggio dei tre giovani tenori live in San Pietro il 5 giugno 2021

Le musiche di Ennio Morricone, le voci de Il Volo e la scenografia della Basilica di San Pietro. Il 5 giugno 2021, Roma celebra uno dei più grandi compositori del Novecento con il concerto-evento, Tribute to Ennio Morricone, in cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, canteranno sulle più celebri melodie e colonne sonore che il Maestro ha composto per il cinema.



Il live, presentato ieri in Campidoglio a Roma alla presenza della sindaca Virginia Raggi, sarà gratuito e trasmesso anche in diretta tv. I tre cantanti hanno un legame particolare con Morricone, da cui furono diretti nel 2011 a Piazza del Popolo, per il brano E più ti penso. «Eravamo piccoli e l’età ci ha fatto vivere la condivisione del palco, con uno dei più grandi compositori della storia, con maggiore tranquillità» ha detto a Leggo Ignazio Boschetto. E ancora prima, Il Volo collaborò con Morricone per la registrazione del primo album, che Gianluca Ginoble ricorda con un aneddoto.



«Eravamo in studio con lui, avevamo 14 anni, ero incerto su un attacco e lui mi disse in modo bonario “non te preoccupà ragazzì ci penso io”. L’idea del concerto è nata proprio perché le sue composizioni rappresentano la bellezza del nostro Paese». Sul palco del concerto sono previsti anche ospiti, “invitiamo tutte le persone che hanno collaborato con lui, attori, registi, musicisti” ha aggiunto Barone, mentre la scaletta è ancora top secret: “penso ad omaggi alla musica amata dal maestro e stiamo lavorando con la sua famiglia per poter aggiungere dei testi alle melodie” ha sottolineato Boschetto. Il Volo tribute to Ennio Morricone sarà anche il nome del prossimo progetto discografico a cui nel 2021 seguirà un tour. Nel frattempo, il 1° novembre, il trio canterà l’Inno di Mameli prima del Gp di Imola “cantarlo insieme al coro del pubblico, ci insegna che noi italiani, nei momenti difficili siamo tutti uniti”.

