Il Volo in piazza Duomo a Milano: 10mila fan in delirio per il mini-live

Piero, Ignazio e Gianluca, da sconosciuti ragazzini chiamati simpaticamente “i tre tenorini”, a “Il Volo” (nella foto - Luigi Lista) pronunciato a voce alta, come trio applaudito in tutto il mondo.

E dai numeri fuori di testa che addizionano successi (ad esempio, oltre 2 milioni di dischi venduti e più di 220 milioni di stream). Alla faccia del bel canto, genere, che piaccia o no, a tratti messo da parte. Se per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, Ti lascio una canzone - il talent di Rai 1 che nel 2009 li ha creati insieme al loro guru Michele Torpedine quando avevano 14 anni - è stato il trampolino di lancio, il vero tuffo nei palcoscenici del mondo l’hanno fatto loro. Con la voce e con il coraggio di andare oltre, anche alle critiche di cui Il Volo non è stato mai risparmiato.



Domenica 10 Novembre 2019, 17:18

Almeno 10mila fan presenti davanti al Mondadori megastore per la presentazione e per il firmacopie del nuovo album “The best of 10 Years”., che non hanno voluto mancare a quella che è diventata una sorta di festa per i dieci anni del trio.