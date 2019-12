Il Volo, bagno di folla in Messico per i tre tenori alla presentazione del nuovo disco

Rita Rusic al Grande Fratello Vip 2020, prima concorrente ufficiale

Martedì 3 Dicembre 2019, 17:40

Un successo travolgente per “” in. I tre tenori sono in attività da dieci anni e festeggiano il loro successo internazionale con un tour promozionale in Messico.Dopo il bagno di folla dei concerti che hanno toccato tre continenti, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno appunto fatto ritorno in Messico per presentare il nuovo best of “10 Years”. Il gruppo, acclamato, è stato invitato in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive tra cui il reality show musicale “La Academia”. E di certo non è mancato il contatto con i fan visto l’arrivo di migliaia di fan in festa per gli appuntamenti instore con i loro beniamini tra foto e firma dei dischi.Il gruppo, che ha ottenuto il podio al Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore ha venduto milioni di dischi in giro per il mondo e anche i live sono sempre dei successi: il tour partito a maggio 2019 ha registrato sold out in Giappone, grande folla in Italia ed Europa dell’Est ed oltre 70mila spettatori in America Latina.