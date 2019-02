Il Volo, fuori l'album "Musica" per i 10 anni del trio. Si festeggia con l'instore tour: tutte le date

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 22 febbraio è uscito in tutto il mondo l’atteso album de "" “” (Sony Music)! Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme!LEGGI ANCHE Emma Marrone piange al concerto dopo le offese del leghista: «Non lo merito, non sarò mai come voi» Oltre al brano sanremese “Musica che resta” con il quale il trio si è aggiudicato il podio al 69° Festival di Sanremo, contiene due inediti, “Fino a quando fa bene” e “Vicinissimo”, e le imperdibili cover di “Arrivederci Roma”, “A chi mi dice”, “People”, “La nave del olvido”, “Lontano dagli occhi”, “Be My Love”, “La voce del silenzio” e “Meravigliosa Creatura”.“Musica” è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Sono disponibili anche le versioni speciali del disco fisico Jewel Case e Digipack Hardcoverbook.Dal 22 febbraio "Il Volo" è anche impegnato in un instore tour, per incontrare i fan e presentare il nuovo album, che toccherà tutta Italia. I festeggiamenti per i 10 anni di carriera continueranno con imperdibili concerti in tutto il mondo. Si parte a maggio 2019 con i live in Giappone, dove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki. A fine maggio Il Volo sarà in Italia per due esclusive date a Matera. L’estate vedrà i tre artisti protagonisti nelle più belle location italiane, un tour che culminerà con uno show all’Arena di Verona! In autunno Il Volo sarà in concerto nelle città più importanti in Europa e in America Latina. La festa del trio italiano più famoso al mondo, continuerà fino a maggio 2020, con un tour negli Stati Uniti, in Canada e ancora tante sorprese!Sono aperte le prevendite per le prime date annunciate del tour nelle più belle location d’Italia: il 22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine), il 26 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’11 luglio all’Arena della Versilia a Cinquale (Massa-Carrara), il 14 luglio all’Ippodromo di Maia di Merano (Bolzano) - NUOVA DATA, il 16 luglio all’Arena della Regina a Cattolica (Rimini), il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-Andria-Trani), il 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce, il 30 luglio all’Anfiteatro La Civitella di Chieti - NUOVA DATA. Il tour estivo culminerà con uno show all’ARENA DI VERONA il 24 settembre!Il tour italiano è prodotto e organizzato da Friends & Partners.Di seguito le date dell’instore tour: il 22 febbraio al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano (ore 18.00), il 23 febbraio al Mondadori del CC 45° Nord di Moncalieri – Torino (ore 16.30), il 24febbraio al CC Piazzagrande di Piove di Sacco – Padova (ore 17.00), il 27 febbraio alla Galleria Del Disco c/o Caffè Letterario Le Murate in Piazza Delle Murate di Firenze (ore 17.30), il 28 febbraio alla Discoteca Laziale di Roma (ore 18.00), l’1 marzo al Mondadori Megastore c/o CC Campania di Marcianise – Caserta (ore 17.00), il 2 marzo al Media World c/o CC Pescara Nord di Città Sant’Angelo – Pescara (ore 17.00), il 3 marzo al CC Quasar Village di Corciano – Perugia (ore 17.00), il 6 marzo al Mondadori Megastore di Bologna (ore 18.00), il 7 marzo alla Feltrinelli c/o CC Mongolfiera di Santa Caterina – Bari (ore 18.00), l’8 marzo al CC Poseidon di Carini – Palermo (ore 18.00), il 9 marzo al CC Centro Sicilia di Misterbianco – Catania (ore 16.00) e il 10 marzo al CC Le Vigne di Castrofilippo – Agrigento (ore 16.00).Il trio italiano ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo. I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.Per i festeggiamenti dei 10 anni di carriera il trio è partito dal palco dell’Ariston, che lo ha visto nascere, e ora si prepara a una serie di prestigiosi appuntamenti live da maggio 2019 a maggio 2020, che testimoniano l’autentico successo de Il Volo in tutto il mondo!Il Volo ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti. Sabato 26 gennaio il trio italiano si è esibito a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, durante la cerimonia della Veglia, nel Campo San Juan Pablo II. L’evento è stato trasmesso in mondovisione. Un appuntamento arrivato dopo un’altra grande avventura artistica e umana: a dicembre 2018 Il Volo ha vissuto per qualche giorno presso la base Unifil di Tiro, in Libano, per sostenere le truppe italiane in missione di pace.