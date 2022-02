Il ritorno di Giusy Ferreri, il nuovo album "Cortometraggi" disponibile dal 18 febbraio

“Cortometraggi”, il nuovo album di Giusy Ferreri che contiene il singolo di Sanremo 2022 “Miele” e la canzone “Gli Oasis di una volta”, uscirà domani 18 febbraio 2022. A ottobre poi l’artista tornerà live per incontrare il suo pubblico.

Domani, venerdì 18 febbraio, esce “Cortometraggi”, il nuovo album inediti di Giusy Ferreri che contiene il singolo sanremese “Miele” e il singolo “Gli Oasis di una volta”. L’album, disponibile in pre-order in formato CD e vinile, è il sesto album in studio dell'artista e arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo”, uscito nel 2017: «Il titolo “Cortometraggi” – ha spiegato Giusy - nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. È bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente».

Sono tanti gli artisti e autori che hanno prestato la propria penna e il proprio talento a questo nuovo progetto musicale come Daniele Coro, Davide Simonetta, Roberto Casalino, Diego Mancino, Giovanni Caccamo, Bungaro, Marco Masini, che torna a scrivere per Giusy in “Il diritto di essere felice”, e Gaetano Curreri, tra gli autori (insieme a Piero Romitelli, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa Giusy Ferreri) del primo singolo estratto dall’album, “Gli Oasis di una volta”. Il disco, inoltre, è chiuso da “Ricordo”, brano scritto dalla stessa cantante.

Questa la tracklist di “Cortometraggi”: “Miele”; “Qualsiasi amore”; “Federico Fellini”, “Gli Oasis di una volta”, “Causa effetto”, “Angoli di mare”, “L’amore è un tiranno”, “La forma del tuo cuore”, “Quello che abbiamo perso”, “Cuore sparso”, “Il diritto di essere felice”, “Ricordo”.

Disponibile anche il video ufficiale di “Miele”, scritto e diretto da Fabrizio Conte per la produzione di Borotalco.tv. Girato in piano sequenza, il video racconta le due facce di una storia d'amore, dove Giusy e il suo alter ego non riescono ad incontrarsi.

In attesa di vederla tornare dal vivo questa estate nelle più belle località italiane, si annunciano ora le due anteprime teatrali di questo autunno, prodotte e organizzate di Friends & Partners: il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano. I biglietti saranno disponibili da domani 18 febbraio ore 11. Info su www.friendsandpartners.it.

