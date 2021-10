Il ritorno di Francesco Arpino, il nuovo singolo "In orbita" disponinile dal 12 novembre

“In orbita”, il nuovo singolo di Francesco Arpino sarà disponibile dal prossimo 12 novembre, stesso giorno dell’uscita dell’album da cui è tratto, “Canzoni per alieni”.

Il brano è prodotto da Chris Thomas, produttore dei Beatles, Elton John e Pink Floyd. Nel disco hanno anche suonato e collaborato importanti musicisti internazionali, come Phil Palmer e Phil Spalding. Il disco contiene nove tracce di cui una in inglese, Day after Day, scritta da Francesco Arpino e Sean Ono Lennon, (figlio di John Lennon e Yoko Ono). Il disco è stato masterizzato presso gli studi di Abbey Road: «In Orbita – ha fatto sapere l’artista - è un viaggio siderale lungo il mistero dell’amore, la descrizione della fase dell’innamoramento, e di tutte le sue conseguenze».

Francesco Arpino debutta nel panorama musicale come frontman degli OffSide, partecipando fra le nuove proposte al Festival di Sanremo 2002 con il brano Quando una ragazza c’è, e nel 2005 forma una nuova band, i B-nice, che raggiunge un grande successo con il singolo Panico, in rotazione su tutte le radio italiane. In seguito decide di avvalersi delle sue conoscenze in capo musicale per intraprendere l’attività di arrangiatore, produttore di studio, e compositore, e apre a Roma il suo studio di registrazione Rock Me Amadeus, ormai noto per l’alta qualità di recording data dalla presenza di apparecchiature dallo standard elevato.

Francesco Arpino può vantare collaborazioni importanti, sia nazionali che internazionali, tra cui Sean Lennon, Gary Lucas, Phil Spalding, Chris Thomas, Phil Palmer, Bill Bartell, Mark Owen, The Niro, Steve Forward, Giuliano Sangiorgi, Alessandro Haber, Roberto Kunstler, Alessio Bonomo, Sergio Cammariere, Giusy Ferreri, Danilo Rea, Gatto Panceri, Diana del Bufalo, Irene Fornaciari, Luca Carboni, Bungaro, Paolo Ruffini, e molti altri artisti di rilievo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 13:24

