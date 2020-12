Il regalo di Natale di Cannella che "rivede" Casa Tua

«Casa tua è l’ultimo singolo che ho pubblicato, lo scorso Novembre, e come molti avranno notato non è stato accompagnato da nessun video - dichiara Cannella, cantautore romano Enrico Fiore per l'anagrafe - La mia idea era dal principio di fare una versione live di questa canzone, perché in questo periodo mi sembrava molto più sensato portare un contenuto di questo tipo, dal momento che fare live è impossibile e mancano molto sia a noi che al pubblico. Ho chiamato i musicisti della mia band e ce la siamo suonata e cantata, in maniera molto spontanea, come se fosse un vero e proprio live, con dietro una vista su Roma mozzafiato. Oltretutto durante le riprese attorno a noi si è creata una piccola folla di persone, mi ha emozionato molto la cosa - continua Cannella - e mi ha riportato ai tempi in cui ci si poteva esibire dal vivo, è stato un bel momento. Alla regia di questa piccola perla c’è sempre Lorenzo Piermattei, che oltre ad avermi fatto scoprire uno dei migliori posti panoramici di Roma, ha avuto anche l’idea geniale di allestire il set come se fosse una sorta di salotto (con giradischi, mobili, calici di vino, piante ecc) per ricreare un’atmosfera casalinga, con dietro un quadro bellissimo che raffigura Roma in tutta la sua bellezza. Diciamo che è il nostro regalo di Natale per tutte le persone che amano e seguono la mia musica, nella speranza di tornare presto a poter cantare tutti insieme dal vivo».

Il video

https://youtu.be/CU0htpMJQT0

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA