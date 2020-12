Il rapper Nitro per #MartiniLiveBar: «Evento che permette di godere ancora della musica live»

Dopo il successo delle prime due tappe con i Coma Cose e Boss Doms, MARTINI, a pochi giorni da Natale, propone un nuovo appuntamento del format #MartiniLiveBar in streaming dalla Terrazza Martini con il rapper NITRO.

L’evento – totalmente gratuito - sarà visibile in live streaming dalle 19 del 16 dicembre sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @martiniit e sui canali social di Nitro, @robertdenitro. Iscrivendosi all’evento si riceve il codice sconto per un kit MARTINI Fiero&Tonic così da poter seguire lo spettacolo con un cocktail fresco e naturale tra le mani.

Protagonista sarà ancora una volta la musica, come sempre, capace di farci sentire uniti, vicini nonostante i contatti limitati di questi giorni di festività particolari. Per tutti, ma anche e soprattutto per chi fa spettacolo. In chiusura d’anno MARTINI torna dunque con il terzo appuntamento del format #MartiniLiveBar che ha portato davanti al suo banco da bar itinerante alcuni grandi nomi del panorama artistico contemporaneo, come i Coma_Cose e Boss Doms, il cui djset è stato seguito in streaming da 20.000 persone. Questa volta tocca al rapper Nitro, una delle punte della crew Machete, appena tornato con il nuovo singolo OSSIGENO feat Vegas Jones.

“In questo periodo, avere l'opportunità di esibirsi dal vivo è davvero un privilegio per un artista, più grande di quanto già lo sia in tempi «normali» - ha affermato Nitro durante la virtual press conference con i giornalisti -. Sono davvero contento che ci sia chi continua a sostenere il nostro mondo perché per me (come per qualsiasi collega) è fondamentale condividere la musica con il pubblico. Avere di nuovo questa occasione, dopo mesi, è un grande piacere”.

“I primi due appuntamenti di #MartiniLiveBar hanno avuto un grande successo e siamo stati felici di non rimanere fermi anche in questa situazione così eccezionale, dimostrando che può cambiare il contesto circostante, che possono svilupparsi nuovi canali o differenti tecnologie, ma che la voglia di stare insieme, di bere un aperitivo e di accompagnarlo con della buona musica, non si spegne – spiega Fabio Pane, MARTINI marketing manager Italy –. Da più di 150 anni MARTINI è l’aperitivo degli italiani, attento ad interpretare i nuovi trend, ad anticiparli anche. Lo facciamo con i nostri prodotti, dove la qualità e la ricerca sono parole chiave, ma non solo. Quest’anno avevamo davanti a noi una doppia possibilità: restare fermi, aspettando che la tempesta passasse, oppure rimboccarci le maniche e trovare nuovi modi di offrire intrattenimento a coloro che amano l’aperitivo MARTINI, facendo allo stesso tempo la nostra parte per sostenere quei settori professionali che sono stati al nostro fianco in tutti questi anni, creando le occasioni in cui prendere un aperitivo, e che oggi stanno vivendo un momento difficile. Concludiamo allora l’anno in bellezza con un nuovo appuntamento dalla nostra Terrazza MARTINI brindando con un MARTINI Fiero&Tonic, con la speranza che il 2021 porti nuove occasioni di incontro in serenità”.

Classe 1993, Nicola Albera, in arte Nitro, ha iniziato facendo notare il suo talento su Mtv nel 2012. Entrato nella crew Machete, si è affermato come rapper di punta della nuova scena italiana. Il 6 marzo 2020 è uscito il nuovo album Garbage per Sony Music, che ha conquistato subito il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana. L’11 dicembre è uscito il singolo OSSIGENO (Arista/Sony Music Italy) FEAT Vegas Jones. Una rinnovata collaborazione - dopo la hit “Trankilo” - tra i due rapper fuoriclasse che, grazie anche alla produzione firmata da STABBER e Yves The Male, ci fanno entrare in un’atmosfera intima e personale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 16:41

