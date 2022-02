Il rapper Blind: «Anch'io provo con San Marino ad andare all'Eurovision. Se vinco, a Torino arriverò in bicicletta»

Ci sarà anche Blind tra gli artisti che si propongono per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest (al PalaOlimpico di Torino dal 12 al 14 maggio). Domani sera, 19 febbraio, si esibirà per il talent 'Una Voce per San Marino’ (organizzato da Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo) che decreterà il finalista. In lizza tra gli italiani, oltre a Blind con il brano "Non mi perdo più", ci sono Achille Lauro, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis, Ivana Spagna, Valerio Scanu. «Se vinco? Arriverò a Torino da Milano in bicicletta con la bandiera di San Marino sulle spalle», racconta Blind, promettendo di farlo sul serio. Vero nome Franco Rujan, 22 anni originario di Perugia, dal passato difficile da cui emerge con la musica (e lo racconta nel libro "Cicatrici"). Partecipa a X-Factor, colleziona 23 milioni di streaming con “Cuore nero”, collabora con altri rapper, tra cui Gué Pequeno e Giaime e partecipa a Sanremo Giovani.

Pure Blind spera in San Marino per arrivare all’Eurovision?

«Era una decisione di mesi fa, prima di sapere di non essere stato selezionato per il Festival di Sanremo. E sono molto contento di provarci».

La preoccupa sapere che si ritrova in gara con nomi come Achille Lauro o Ivana Spagna?

«No. Anzi, mi stimola perché mi posso confrontare con artisti di grande calibro. Certo, non le nascondo che sogno di salire sul palco dell'Eurovision. Per cui andrò per divertirmi, per fare esperienza e per vincere».

Il brano è il suo ultimo singolo, "Non mi perdo più”.

«Un brano a cui sono molto legato. Ci ho lavorato tanto e speravo di portarlo a Sanremo. Così non è stato e mi è molto dispiaciuto. Nel testo racconto di non perdersi e di andare avanti».

Cosa le ha insegnato X Factor?

«La pazienza, che non avevo e che in questo mondo serve. Mi ha dato carattere e ti mette davanti al mondo dello spettacolo».

Come si avvicina alla musica?

«Grazie alla voglia di riscatto del mio passato. Un passato dai miei 15 anni in su, turbolento, fatto di uso di droghe, di violenza, di denunce per risse. Era un mondo che non mi rappresentava. Io non ero quello lì. Ho iniziato a raccontarlo e a dimostrare alla gente che qualsiasi ragazzo può arrivare dove vuole. A darmi la forza, Greta, la mia ragazza».

Cosa lo aveva portato sulla strada della violenza e della droga?

«Il pensare che agire in quel modo facesse sentire meglio, mi allontanasse dai pensieri. Le cicatrici restano, ma con il mio passato ho chiuso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 16:36

