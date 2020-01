Il Nucleo, la band emiliana torna con il nuovo singolo “Cellule impazzite” - GUARDA IL VIDEO

Lunedì 13 Gennaio 2020, 20:00

Dopo un lungo periodo di assenza durato 10 anni, torna sulla scena discografica, con il singolo “Cellule impazzite”, in radio e sui maggiori store digitali dal 13 gennaio. Il brano anticipa il nuovo album di inediti “Oltre”, in uscita nella primavera 2020.Il gruppo, che aveva ufficializzato la reunion circa un anno fa, è quindi pronto a calcare i palchi del prossimo tour nella formazione originale:voce/chitarra,batteria,basso/synth echitarra. Attraverso i canali social,ha anche condiviso alcuni momenti di lavorazione del progetto, realizzato a Reggio Emilia.Racconta la band: «Dopo l’ultimo concerto nel 2010, non abbiamo smesso di frequentarci, suonavamo spesso sugli stessi palchi in progetti diversi … a volte ci davamo una mano in studio per registrare delle parti. Andrea continuava a scrivere … creava e distruggeva canzoni ogni santo giorno. Poi ad un certo punto è ripartito qualcosa. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di trovarci a parlarne che eravamo di nuovo in sala prove, insieme. Era il momento giusto e avevamo una base di idee sulle quali lavorare. Non abbiamo suonato una sola nota dei vecchi pezzi per mesi e mesi, da subito l’attenzione è stata data al nuovo materiale, è la cosa che ci ha sempre stimolati di più da quando avevamo meno di vent’anni. Se siamo insieme in una sala prove, è perché abbiamo qualcosa da dire».“Cellule Impazzite” mantiene le caratteristiche che avevano reso iluna delle band più apprezzate e all’avanguardia, prima fra tutte la contaminazione tra elettronica e rock. Sin da subito brani come “Sospeso” e “Meccanismi” hanno scalato le classifiche radiofoniche, con ottimi risultati sia in termini di vendite che di critica. La componente electro-pop di quei successi rimane ancora dunque al centro del sound, mescolandosi alla parte più rock ed evolvendosi assieme ai testi, questi ultimi con una più marcata matrice cantautorale.«Il titolo del brano è lo specchio della vita di tutti noi … siamo cellule impazzite, e fermarsi per godere degli attimi che contano davvero è molto complesso. Ci perdiamo lo spettacolo, siamo in confusione. Questo è un tema che cavalchiamo da sempre e da qui vogliamo ripartire, dopo che le nostre orbite non si sono incrociate per un po'».In questo progetto inedito, frutto della più totale libertà, c’è tutto il Nucleo, quello di ieri e quello di oggi, che si apre al suo pubblico “autodelegandosi” la produzione artistica, affidata al leader della band,, in quest’album alla cabina di regia. Il videoclip di “Cellule Impazzite”, online tra pochi giorni, sarà infatti opera della casa di produzione video Emilia Produzioni, fondata dallo stesso Andrea, che negli ultimi anni ha lavorato al fianco di molti artisti sia per la parte musicale che visual.