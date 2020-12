Il giovane cantautore romano, Godo: "Come un riccio", il mio nuovo singolo

Bombardati. Siamo bombardati da personaggi, influencer, tiktoker e attira like la cui unica arte è giocare a far gli artisti. Il look, la posa, il selfie migliore: apparire per illudere di essere qualcuno. Poi arriva lui: 'Non me ne frega più niente di essere, di apparire'.

Lui si chiama Godo (cantautore romano, 23 anni) e il brano da cui è tratto il verso "Come un Riccio" (Alfredo Music-D'Altro Canto/Artist First). Il gioco è facile, Godo: Come un riccio. Ma oltre l'autoironia c'è un manifesto di intenti chiaro e netto. Non seguire le mode per farsene di proprie, nella vita come nella musica. Sempre borderline: indie/pop, pop/dance. Le ricette si mescolano creando un profilo autonomo e indipendente.

Godo è sì un artista ma anche producer di se stesso con la sua etichetta indipendente "D'Altro Canto" - che non deve sforzarsi di apparire tale. Anzi, delle apparenze se ne frega totalmente. Chiamatelo antidivo, anti-personaggio, anti-influencer, se preferite.

L'artista che passa il tempo ad autodefinirsi e auto incensarsi, cela la mancanza di creatività, di ispirazione. Ed è proprio questa carenza di contenuti il centro del bersaglio di Come un Riccio. La formula segreta di questa canzone risiede nell'apparenza leggera e scanzonata della sua esteriorità, ma dentro i testi autobiografici rivelano la vera anima.

Ma perché Godo: "Come un riccio"? Perché quando ti lasci alle spalle le insicurezze, quando accetti le tue imperfezioni esse diventano valore aggiunto, una tua peculiarità, e l'entusiasmo diffuso da questo sentimento è pari a una festa. Ecco il godimento. E sul giudizio altrui: «Non bisogna entrare nella spirale che nasce dall'invidia e rischia di attirarci nella paura. Il bullismo nell'era digitale è ancora più subdolo, e va stroncato sul nascere». Imparare a godere di ogni emozione, di ogni attimo.

