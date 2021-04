Il giovane cantautore Matteo Romano: «Ecco Casa di Specchi, il mio singolo»

È uscito Casa di Specchi (Polydor/Universal Music Group), l'ultimo singolo del giovane cantautore Matteo Romano.

Classe 2002 nato in quel di Cuneo dove frequenta l’ultimo anno del liceo classico, l'artista cueense (18 anni e primo di tre gemelli), nel chiuso della propria stanza, emerge grazie alla condivisione spontanea di un video su Tik Tok (dove conta più di 350.000 followers e più di 3,5 milioni di likes) e il debutto con Concedimi diventa in brevissimo tempo disco di platino con oltre 20 milioni di stream su Spotify. Casa di Specchi è anche il primo brano inedito di un artista italiano ad essere disponibile in Dolby Atmos, il nuovo formato audio innovativo che permette di vivere l’ascolto con una sensazione realmente tridimensionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA