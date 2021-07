Il dj Dashiki con la cantante Dadà: ecco il nuovo singolo "Gianna oh"

Esce venerdì 02 luglio “Gianna Oh” (Warner Music Italy), il nuovo singolo dell’enigmatico ed eclettico dj e producer DASHIKI insieme all’ipnotica e talentuosa cantante DADA’.

“Gianna Oh” è un singolo che trasuda semplicità e sensualità allo stesso tempo. È la storia di una passeggiata sinuosa, che si consuma lenta nelle strade labirintiche di un affollato e pittoresco mercato di paese, al di fuori del tempo e dello spazio. Un caleidoscopico palcoscenico pieno di colori, voci e sapori di ogni tipo, dove la protagonista è la camminata felina di una giovane e bellissima donna, che attira l'attenzione dei passanti con il suo incedere sicuro e sensuale. Tra gesti semplici quanto seducenti, la spesa che deve fare si trasforma in un baratto continuo e silente di immagini tanto metaforiche quanto carnali. Bocche, cosce, proverbi e pensieri arricchiscono quello che da semplice mercato alimentare passa a essere un “mercato dei cinque sensi”, “delle possibilità”, “dell’identità unica” tra la folla, dove ciascuno può essere chiunque.

DASHIKI e DADA’, unendo simbioticamente i propri mondi e aprendo inediti squarci sonori, soffiano sull’ascoltatore questa libertà attraverso la figura di “Gianna Oh”, talvolta entità ascetica, talvolta spirito pratico popolare, talvolta sessualità dirompente, proponendo una combinazione sonora, immaginativa e sensoriale ipnotica, sospesa, mezzosangue. Tutto ciò anche grazie a un testo unico nel suo genere, scritto in lingua napoletana arcaica. Un tocco particolare, stravagante e genuino, che dona al pezzo un sapore d'altri tempi.

Con “Gianna Oh” DASHIKI torna sulle scene dopo la pubblicazione del primo singolo "Forget You" (2017), scritto e cantato da Boy Matthews, topliner di spicco per la dance internazionale. Il brano, apprezzato sia a livello locale che internazionale, il giorno dell'uscita è balzato immediatamente nella Top 50 di alcune delle principali radio italiane ed è stato inserito in diverse playlist su Spotify, in Italia e all'estero.

DADA’, invece, spinge sull’acceleratore dopo essersi presentata sulle scene musicali nel 2021 con la trilogia di singoli “Jesche”, “Siènte ‘e rrise” e “Avena”, tutti prodotti da Big Fish.

