Il cantautore Giuse The Lizia: «Vietnam è il mio nuovo singolo»

Se cresci in provincia di Palermo e a 18 anni ti trasferisci a Bologna hai sicuramente tante cose da dire. Un anno dopo il suo arrivo nella città natale di alcuni dei più grandi cantautori, Giuse The Lizia ha deciso che è il momento di farci sentire il suo primo singolo, “Vietnam” (prod. Mr. Monkey), fuori oggi per Maciste Dischi e distribuito da Island Records/Universal Music Italy. Con un flusso imprevedibile e un fiume di parole spiattellate dritte in faccia, il cantautore e rapper è pronto a contagiare la nostra quotidianità, a partire da questo suo primo brano, che si preannuncia come l’inizio di un percorso inaspettato in cui perdersi completamente. “Circa due anni fa ero con un mio amico in giro in motorino e una macchina in doppia fila ha aperto lo sportello all’improvviso perforandomi lo zigomo – racconta Giuse The Lizia - Dieci centimetri più su e probabilmente sarei cieco da un occhio. Vivo come viene e poi metto tutto in musica. Le tipe che incontro, i maglioni che compro, le strade che percorro, gli amici che frequento. Le canzoni per me sono tipo la mia cicatrice. Mi ricordano chi sono, cosa voglio e, soprattutto, che tutto nella vita arriva all’improvviso. Io scrivo per vederci sempre.”

Giuse The Lizia (vero nome Giuseppe Puleo) ha 19 anni ed è nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo, ma vive e studia a Bologna da settembre 2020. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori fonda una cover band degli Strokes. A 17 comincia a scrivere canzoni mischiando rap e cantautorato. Il 2021 è l’anno del suo esordio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA