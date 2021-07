Il beatmaker Mace in un live set a Milano, dal tramonto all'alba sul tetto dell'arco della Galleria di Milano. Su Youtube dal 5 luglio

Mace X Milano, dal tramonto all’alba. Un evento insolito con il famoso beatmaker Mace registrato nei giorni scorsi sul tetto dell’arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele di Milano e che sarà pubblicato online sul canale YouTube dalle ore 21 del 5 luglio.

«Sono arrivati da me con la modesta richiesta di usare una location mai concessa prima» - dice sorridendo il sindaco Sala collegato di Palazzo Marino. «Un concerto che sa di voglia di ripartenza. Il mondo dello spettacolo ha sofferto tantissimo durante la pandemia. Dobbiamo ricominciare pensando alla comunità. Fare politica significa ascoltare anche la parte più giovane della città. E la magia dei luoghi è insostituibile». Una location “modesta” «per un live set registrato in presa diretta», racconta Claudio Ferrante, Ceo di Artist First e ideatore insieme a Mace del live set. «Mace è un artista poliedrico - continua Ferrante - un innovatore, che incarna le caratteristiche di incisività di Milano. Un evento volutamente a titolo gratuito e senza sponsor, per rispetto a tutti i lavoratori dello spettacolo che in questi mesi sono stati tra le categorie più penalizzate».

Cinquanta minuti di musica che spazia senza generi, fino alla psichedelica. «Un progetto artistico a tutto giro - commenta emozionato Mace, all’anagrafe Simone Benussi - «È stata una sensazione potente entrare lì per la prima volta. Capisci quanto sia monumentale tutto attorno. Bello avere realizzato questa live session, per me che sono milanese ancora di più». Un lavoro durato mesi, con un montaggio di vari stage. Registrato dal tramonto all’alba («interrotto da due acquazzoni», ricordano ridendo), come il titolo di una delle musiche contenuto nel suo ultimo disco Obe.

Ad affiancare Mace vi saranno: Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele che, insieme ai musicisti Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini, contribuiranno a creare uno show per la cui registrazione è stato necessario l’impiego di una troupe di 50 persone, lanciando un importante segnale di ripartenza per la città di Milano, capitale dell’industria musicale, per l'Italia e per l’intero settore, in ginocchio da un anno e mezzo.

MACE X MILANO è un evento prodotto da Artist First con il patrocinio del Comune di Milano e verrà diffuso gratuitamente attraverso YouTube, senza alcuna monetizzazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 19:11

