Il 21 maggio torna "Rock per un bambino"

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, il 21 Maggio dalle ore 20.30 alle ore 23.00 torna al Palazzo dello sport Gino Cesaroni del Comune di Genzano, la 12° edizione di “Rock per un bambino”, la celebre manifestazione di beneficenza a favore della raccolta fondi per il Bambino Gesù.

Il progetto “Rock per un bambino” nasce nel 2009, dall'impegno di Luca Guadagnini e sua moglie Genni che hanno deciso di realizzare una grande manifestazione nel ricordo della piccola Aurora, prematuramente scomparsa a causa di un tumore infantile. È promosso da Radio Rock, Radio Italia anni 60 Roma, Radio Mania, Studio 93, Radio Gamma Stereo e ogni anno riunisce centinaia di persone.

Il palazzetto di Genzano si aprirà anche quest'anno per diventare scenario di un evento che negli anni ha raccolto oltre 200 mila euro da donare all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ad accogliere il pubblico in questo spettacolo pieno di emozioni ci saranno Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Luca Guadagnini & Band e tantissimi altri ospiti del mondo spettacolo presentati da Tiziana Mammuccari e la sua special guest Ilenia De Sena.

Durante la serata non mancheranno momenti in cui anche le novità sonore verranno svelate. Con grande emozione Luca Guadagnini presenterà insieme alla sua band il nuovo singolo “Stare con Te” che uscirà a Maggio. Ma non finisce qui. Tra i momenti salienti ci sarà anche Diego Brunetti chi si calerà nei panni de “La signora Gilda”, personaggio che scompiglia il pubblico di risate; e ancora Pino Daniele, Rino Gaetano e Lucio Dalla che saranno i rappresentanti delle tre cover band.

Per info e biglietti contattare il numero 06.9364605

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 17:30

