Negramaro, ictus per il chitarrista Emanuele Spedicato: tutto quello che sappiamo

e tutti i loro fan stanno vivendo dei momenti di disperazione a causa delle condizioni di salute del loro chitarrista, colpito da un'emorragia cerebrale questa mattina. Vediamo quello che sappiamo fino ad ora della tragedia del chitarrista dei Negramaro; in attesa di avere ulteriori notizie sull'evolversi della sua situazione clinica.Leggi > Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emoraggia celebrale questa mattina accusa un forte mal di testa. Ne parla con la compagna, fino a quando non si sente male mentre è nel giardino della sua casa, vicino alla piscina. La moglie lo vede accasciarsi in terra e chiama subito i soccorsi. Emanuele Spedicato viene portato con l'ambulanza in ospedale. È ricoverato al Vito Fazzi.viene subito sottoposto ad esami clinici e si scopre che ha un'emorragia celebrale in atto. Un'emorragia cerebrale, ovvero una fuoriuscita di sangue nella testa, che può essere più o meno copiosa e che genera una pressione sul nostro cervello.Oraè sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con il quale si cerca di rimuovere il sangue che è fuoriuscito a cauda dell'emorragia cerebrale e che provoca la pressione sul cervello. Ovviamente in questi casi i tempi con cui si interviene sull'emorragia sono fondamentali. Inutile sottolineare che anche la quantità di sangue uscito dalle vene o dalle arterie gioca un ruola fondamentale sulla possibilità che il