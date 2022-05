I Sanlevigo chiudono il tour con i concerti di Milano e Roma

Ultime due date per il tour dei Sanlevigo, band alternative rock romana. Appuntamento il 21 maggio al Rock’n’Roll di Milano e il 4 giugno al Largo Venue di Roma. Matteo Lambertucci, Emanuele Campanella, Lorenzo Imperi e Mattia Leoni presenteranno live il disco d’esordio Un giorno all’alba, un concept-album dedicato alla fine di un amore. A unire le canzoni è la teoria delle cinque fasi del lutto conseguenti a una perdita: negazione, rabbia, scendere a patti, depressione e accettazione.

I Sanlevigo raccontano che Un giorno all’alba è nato da «Un lavoro durato quasi quattro anni in cui abbiamo unito molte delle nostre esperienze personali per trovare una storia che rappresentasse ognuno di noi, delineando la figura del protagonista come fosse l’archetipo dei ragazzi nati nella seconda metà degli anni ’90. La gioia, la delusione, la rabbia, la felicità e il dolore si mescolano nel corso dell’album proprio perché volevamo restituire in maniera veritiera la complessità dell’animo umano e la potenza, in senso positivo e negativo, di un sentimento come l’amore».

