I Muse sbarcano in Italia: super concerti a luglio a Milano e Roma

Dopo le prime date in Europa e il grandissimo successo della parte britannica del loro nuovo tour mondiale, i MUSE saranno in Italia per tre date il 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 all’Olimpico di Roma per il più grande concerto rock dell’anno.



La top live “rock-alternative band” del mondo, si presenta negli stadi italiani con una scenografia kolossal, un palco stellare composto da luci a LED, effetti 3D, ballerini, un gigantesco scheletro robot e mostri gonfiabili; uno show grandioso, per quello che i Muse stessi definiscono “il loro tour migliore di sempre”! La band arriverà in Italia a luglio con tre show nei due più grandi e prestigiosi stadi italiani, rispettivamente venerdì 12 e sabato 13 luglio a Milano e sabato 20 luglio a Roma, per presentare il loro ultimo capolavoro “Simulation Theory”, concept album in cui le macchine hanno preso il sopravvento sugli uomini. Per i MUSE - usciti a novembre con il nuovo album “Simulation Theory” - conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli live “incendiari” e “rivoluzionari”, questo tour non farà eccezione e si preannuncia epico e ambizioso per dare ai propri fan - ormai abituati a veri e propri concerti evento - un’esperienza sempre più “totale”, dal suono alle luci, dal palco ai video.



Special Guest degli show Italiani saranno i THE AMAZONS (venerdì 12 luglio a Milano), MINI MANSIONS (venerdì 12 e sabato 13 luglio a Milano e sabato 20 luglio a Roma) e NIC CESTER (sabato 13 luglio a Milano e sabato 20 luglio a Roma). I biglietti sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. “The Simulation Theory World Tour” presenterà un nuovo ed entusiasmante pacchetto Enhanced Experience che consente l'accesso a un esclusivo Pre-Show Party in Mixed Reality, sviluppato da Microsoft, con tre giochi di realtà virtuale originali, ispirati alle tracce di Simulation Theory. I vantaggi aggiuntivi di Enhanced Experience includono un biglietto premio per il concerto, un poster specifico, un'esperienza fotografica interattiva con oggetti di scena e cimeli degli ultimi video della band e altro ancora. I dettagli di Muse Enhanced Experience e Premium Ticket Bundle sono disponibili su www.cidentertainment.com/events/muse-tour/ I MUSE sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Con “Drones”, album uscito nel giugno 2015, hanno debuttato al primo posto in 21 paesi in tutto il mondo, raggiungendo il loro primo numero #1 negli Stati Uniti. L'album ha vinto il Grammy Award, il secondo, come Best Rock Album nel febbraio 2016. Dal 1994 i MUSE hanno pubblicato sette album in studio, vendendo oltre 20 milioni di album in tutto il mondo. Riconosciuta in assoluto come una delle migliori band dal vivo al mondo, i MUSE hanno vinto numerosi premi musicali tra cui due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, dieci NME Awards e sette Q Awards.



THE AMAZONS, il quartetto di Reading, composto da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs e Joe Emmett, ha visto una crescita elettrizzante: selezionati per i BBC Music Sound of 2017, nominati da Q come Best Breakthrough Act, apparsi nella lista Brand New 2017 di MTV e inclusi nella lista “Miglior album dell’anno” secondo The Telegraph. A due anni di distanza dall’uscita dell’omonimo album d’esordio che li ha consacrati come migliore nuova rock band inglese, The Amazons sono tornati sulla scena musicale con “Future Dust”, il nuovo album pubblicato il 24 maggio, un album che riprende il rock oscuro del passato, esplosivo e ricco di sorprese. I MINI MANSIONS sono un trio californiano composto da Michael Shuman bassista dei Queens Of The Stone Age, Zack Dawes e Tyler Parkford, bassista e tastierista in tour dei The Last Shadow Puppets. Dopo aver debuttato nel 2010 con l’omonimo album “Mini Mansions”, seguito nel 2015 da “The Great Pretenders”, è stato annunciato il nuovo progetto “Guy Walks Into a Bar..” in uscita il 26 luglio. La band ha collaborato con esponenti della musica rock internazionale come Alex Turner, Josh Homme, Brian Wilson e Sparks.



NIC CESTER, frontman dellla rock band australiana multiplatino JET, salita alla ribalta nel 2013 con l'album Get Born che ha venduto oltre 6.5 milioni di copie in tutti il mondo, nel 2017 pubblica il suo album di debutto solista Sugar Rush, acclamato dalla critica come uno degli album più intriganti ed eclettici dell'anno. Ha inoltre creato una band tutta italiana, The Milano Elettrica, che mantiene le melodie tipiche dei JET con accenni di soul e blues. Tra le loro performances la band si è anche esibita nel teatro Amici del Teatrino del FAI di Vetriano, conosciuto per essere il più piccolo al mondo, insieme ad uno degli artisti preferiti di Nic Cester, Brunori Sas. Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:24

