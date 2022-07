I Maneskin incendiano Parigi, lo show in mezzo al pubblico. Ecco le foto

di Federica Portoghese

Lo hanno fatto di nuovo, come benzina al fuoco, i Maneskin lasciano il segno, non si risparmiano e incendiano l'ennesimo palcoscenico. Dopo il sogno di Roma che ha fatto venire i brividi a 70mila persone al Circo Massimo, la band più hot del momento cavalca la cresta dell'onda dei Festival Europei. L'ultimo appuntamento a Parigi, al Lollapalooza, l'evento annuale itinerante, nato in America, che riunisce rock, rap, punk e pop.

Victoria dei Maneskin in topless: le foto hot che fanno impazzire il web

Una serata indimenticabile, uno show che ha fatto impazzire i fan. Questa volta Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno superato ogni limite, regalando un momento magnifico e indelebile. Via le barriere, i Maneskin sono scesi dal palco e si sono esibiti in mezzo al pubblico, una scena surreale dove l'energia del gruppo si è fusa con quella dei fan dando vita a uno spettacolo fuori dal comune. Il tutto condiviso nella pagina Instagram della band, dove riprendono la gente su di giri mentre balla e canta i loro pezzi.

Una scena da urlo, come quella di Damiano che si dirige a toccare le mani dei fan e, in un momento successivo, si sporge verso di loro, come li volesse stringere tutti in un grande abbraccio.

Un successo internazionale quello dei Maneskin, unici in Italia, continuano a sorprendere il mondo con il loro spirito rock, i look trasgressivi, fuori dai canoni, e le loro incandescenti performance dove mettono a nudo la loro "anima".





Gabbiano aggredisce un #cane e lo porta via. Allarme a #capodimonte: «Attenti ai bambini piccoli» https://t.co/bFxd91JW8a — Leggo (@leggoit) July 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA