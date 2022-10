Maneskin, quella notte a casa di Madonna: «Ecco com'è andata. Ci disse: sono una vostra fan»

di Redazione web

Forti di un successo internazionale, i Maneskin ospiti del programma Say Waad a Radio Deejay, hanno raccontato alcuni aneddoti che li hanno portati a confrontarsi con personaggi dello show business mondiale, tra cui Madonna. Uno dei quattro rocker, infatti, mentre si trovava a New York è stato invitato a casa della popstar, che si dice una sua fan ed a raccontarlo è l'unica ragazza della band, Victoria.

A casa di Madonna

«Io esco ogni giorno, pure se sono stanchissima, perché ho paura di perdermi qualcosa. Quel giorno però ero proprio cotta. Arriviamo in hotel all’una e lui mi fa: Dai Vic usciamo, usciamo. Ho detto: Non ce la faccio, sono troppo stanca. Mi arriva un messaggio alle 2: Sto a casa di Madonna. Io ero in camera con la maschera, che dormivo» racconta la bassista ai microfoni di Radio Deejay.

Thomas emozionato

Poi riprende il filo del racconto, il protagonista dell'insolita nottata, Thomas. «Conoscevo un amico che conosceva altre persone, quindi mi sono trovato lì. Inizialmente mi sentivo un po’ un intruso, poi lei mi ha detto che è una nostra super fan. Durante la serata ho conversato con tutti gli amici e ogni tanto ho scambiato qualche battuta con lei».

