I Maneskin apriranno un concerto dei Rolling Stones: l'annuncio da Jimmy Fallon Video

I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre. La notizia sta facendo il giro del mondo e suona come il più importante dei traguardi per questa band italiana. Sono stati gli stessi musicisti ad annunciarlo nel salotto di Jimmy Fallon. Hanno solo vent'anni e una popolarità in costante crescita.

I Maneskin nella tv americana

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno debuttato nella televisione americana con un piccolo concerto durante lo show di Fallon interpretando la fortunata cover di "Beggin'" (Frank Valli e i Four Seasons) e il nuovo singolo "Mammamia". «State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall'Italia, hanno vinto l'Eurovision che è una specie di America's got talent ma più grande», così li ha presentati Fallon.

I Maneskin e i Rolling Stones

Un onore che non era mai toccato a nessun gruppo italiano. «Sono italiani e... apriranno per i Rolling Stones!», ha aggiunto il presentatore al "Tonight Show with Jimmy Fallon". Il 6 novembre Mick Jagger e soci si esibiranno all'Allegiant Stadium di Las Vegas.

