I Lunatici sono i signori della notte radiofonica

I Lunatici è la trasmissione più ascoltata della notte radiofonica, come anche rilevato da TER in riferimento allo share degli ascoltatori nel quarto d’ora medio del 1° semestre 2022. Rai Radio2 compie un balzo e supera il 12% di AQH Share conseguendo la prima posizione.

I conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle quattro (esattamente la fascia oraria presa in esame dall’indagine) e con una finestra anche su Rai2, creano ogni notte un’atmosfera magica, proponendo riflessioni su argomenti di vario genere e accogliendo le suggestioni degli ascoltatori che intervengono live con chiamate, messaggi, su Twitter dove #ilunatici diventa frequentemente trend topic o sul gruppo Facebook, seguitissimo.

Il programma di Radio2 si dimostra un riuscito esperimento crossmediale, in diretta radiofonica e con una finestra in tv che accende Radio2 su Rai2 tutte le notti. Uno spazio di puro servizio pubblico che mette al centro e fa dialogare chi di notte lavora, dal personale sanitario ai trasportatori, dai ristoratori agli addetti alla sicurezza, e chi non prende sonno o è costretto a rimanere sveglio e cerca intrattenimento.

