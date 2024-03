I Led Zeppelin nelle sale con lo storico film-concerto

di Ferruccio Gattuso

Li vedi sullo schermo, come nemmeno sotto il palco se tu fossi lì, se ci fossi ora, ma se fosse allora. Un live è sempre un live, ma la potenza di “Led Zeppelin: The Song Remains The Same”, il film che consacrò gli ultimi concerti del tour nordamericano della band britannica al Madison Square Garden di New York nel 1973, in arrivo nelle sale dal 25 al 27 marzo in versione rimasterizzata distribuita da Nexo, è indiscutibile. Chi conosce la storia di Robert Plant e compagni sa bene come la realizzazione e la distribuzione di quel documento fu, già negli anni Settanta, travagliata. Oggi, i contributi “cinematografici” e di fiction nell’incipit e all’interno del film possono sembrare goffi e barocchi, ma chi ha il senso della storia (soprattutto di quella del rock) sa che immagini e suoni di tutto ciò che scorre sullo schermo in questo film trasudano anni Settanta, un decennio di sperimentazione e di coraggio. Lo stesso che passa dagli assoli fiume di Jimmy Page, dalle terzine roboanti tra cassa e tamburi di John Bonham, seguiti in stato ipnotico da un pubblico che, a differenza di quello contemporaneo, non ha la soglia di attenzione al di sotto dei venti minuti. A rivelarsi interessanti sono anche i filmati di backstage (non sottotitolati, però), senza contare che la masterizzazione è stata seguita dagli stessi Led Zeppelin.

Diretto da Peter Clifton e Joe Massot “Led Zeppelin: The Song Remains The Same” (137 minuti di durata) ci restituisce la band di “Whole Lotta Love”, “Stairway To Heaven” (a dire il vero, qui non la migliore versione del gruppo) e “Dazed And Confused” nel momento di maggiore potenza: elettrica, tra le dita di un Jimmy Page che non rinuncia a lunghe improvvisazioni, e vocale, con un Robert Plant graffiante, sexy e regale. Senza contare la sezione ritmica di Bonham e John Paul Jones, in incessante comunicazione visiva. Quel legame si sarebbe rotto con la morte di Bonham nel 1980. E i Led Zeppelin avrebbero detto basta.

