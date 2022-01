I Kasabian tornano in Italia, ecco dove e quando. Quattro nuove date per la rock band

Nuove date per i Kasabian: la band di Leicester, che un mese fa ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con Liam Gallagher, sarà in Italia per altri tre concerti nell’estate 2022. Mantova, Roma e Nichelino (To) saranno le città dove i Kasabian si esibiranno.

I Kasabian hanno venduto più di 5,5 di dischi in tutto il mondo e sono arrivati per ben 5 volte in testa alla classifica degli album più venduti in UK. Hanno vinto un Brit Awards, 7 NME Awards, 4 Q Awards e sono stati headliner di Festival prestigiosi come Glastonbury, Reading & Leeds, V Festival e T in the Park.



La band, una delle più iconiche del brit rock, arriva sui palcoscenici Italiani dopo essere tornata sulle scene live nei mesi scorsi con 15 sold out nei club del Regno Unito tra cui due all’O2 Academy Brixton. Suoneranno le grandi hits del loro repertorio, ma anche con i nuovi brani come Alygatyr uscito nelle settimane scorse.



