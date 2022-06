I concerti di Radio2 ora anche in tv su Rai2

Luca Barbarossa e Andrea Perrone fanno breccia anche su Rai2. Il popolare tandem “Social Club” che su Radiodue è già baciato dal successo spiana la strada a un nuovo progetto crossmediale anche per la seconda rete tv, Let's Play. Il programma condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo racconta la vita degli artisti dentro e fuori la musica grazie a una formula consolidata di intervista-concerto, in onda, per 7 puntate, anche su Rai2: ogni martedì a partire dalle 23:30.

Protagonisti delle prime due puntate sono stati Elodie e Max Gazzè; per i prossimi appuntamenti sono annunciati La Rappresentante di Lista, le Vibrazioni, Noemi, Lundini e i Vazzanikki, Clementino, Tananai.

Tornando ai due mattatori di Radio2 ieri la puntata di Radio2 Social Club, appunto con Luca Barbarossa ed Andrea Perroni, in onda anche su Rai2 al mattino dalle 8:45, ha registrato un ottimo 6,6% di share con oltre 270 mila spettatori. Un'altra medaglia al collo dopo le buone performance notturne dei Lunatici (su Radio2 e Rai2).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 16:49

