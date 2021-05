I Coma Cose annunciano il "Nostralgia tour": da giugno i concerti in giro per l'Italia

I Coma Cose con “Nostralgia tour” ritornano sul palco. Sarà un’estate di concerti per i Coma Cose con il “Nostralgia tour”, che li porterà ad esibirsi in giro per l’Italia dal prossimo giugno.

I Coma Cose annunciano il “Nostralgia tour”

I Coma Cose annunciano il “Nostralgia tour”. Dopo il successo del brano sanremese “Fiamme negli occhi”, certificato Disco di Platino, a un mese dall’uscita del loro nuovo album e dopo la recente partecipazione al Concertone del Primo Maggio, Fausto Lama e California annunciano le date del nuovo tour: “Se la prossima Estate sarà quella della ripartenza – hanno fatto sapere i Coma Cose - allora non potranno mancare i concerti. Finalmente possiamo annunciare che anche noi saremo sui pachi di tutto lo stivale a portare dal vivo le canzoni di Nostralgia e tutto il resto del nostro repertorio. La formazione con cui suoneremo sarà allargata e inedita, canteremo, grideremo e ci commuoveremo insieme. Presto altre date, speriamo tante, tantissime.”

La band porterà in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, presentando dal vivo le canzoni del nuovo disco e i brani che hanno segnato la loro storia d’amore e rivalsa - un formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Tutte le date del “Nostralgia tour” - prodotto da Vertigo - si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di www.vertigo.co.it e i biglietti su www.vertigo.co.it/it/coma-cose

Le date del “Nostralgia tour”:

12.06.21 BOLOGNA, Arena Puccini

27.06.21 GARDONE RIVIERA (BS), Festival del Vittoriale Tener-a-mente

03.07.21 REAL SITO DI CARDITELLO (CE), Carditello Festival

06.07.21 MILANO, Carroponte

11.08.21 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

27.08.21 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica

