I Bulldogs celebrano John Lennon: l'appuntamento l'8 dicembre al Fonclea di Roma

I Bulldogs al Fonclea di Roma. Per tutti gli amanti dei leggendari Beatles, in particolare di John Lennon, l’appuntamento è per l’8 dicembre al Fonclea di Roma, dove si esibiranno i Bulldogs, nota cover band romana.

I Bulldogs l'8 dicembre al Fonclea di Roma

I Bulldogs al Fonclea di Roma. A 41 anni dalla sua scomparsa, martedì 8 dicembre al Fonclea i Bulldogs, nota cover band romana, celebreranno John Lennon. La scaletta del concerto della band, nata alla fine del 2008 e con circa 200 live all’attivo comprenderà, oltre naturalmente ai grandi e indimenticabili successi dei Beatles, anche le hit pubblicate dopo lo scioglimento dei Fab Four.

È gradita la prenotazione (Fonclea - via Crescenzio 82a, Tel: 06/6896302)

The Bulldogs

Andrea Sanarica: voce, basso

Fabio Maccheroni: voce, chitarra

Alessandro Pescetelli: voce, chitarra

Marco Fagiolo: tastiere

Andrea Secli: voce, batteria

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 15:34

