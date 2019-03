Francesco Taskayali stasera alla Casa del Jazz di Roma con Homecoming, il nuovo album del compositore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pianista e compositore, ma soprattutto giovane e talentuoso cittadino del mondo,è pronto a celebrare la più recente tappa del suo cammino artistico con l’uscita, il, dell’album, quinto lavoro di studio e secondo per l’etichetta INRI CLASSIC.Sempre il 22 marzo l’artista italo-turco inaugurerà un nuovo capitolo live dal palcoscenico dellaper ufficializzare l’ingresso nel roster di OTR nella prestigiosa divisione Jazz & Classic: un appuntamento che porta a compimento un percorso costellato di riconoscimenti accademici, diplomatici e live internazionali.“Homecoming”, infatti, viene pubblicato dopo essere stato anticipato dal vivo durante l’acclamata tournée autunnale realizzata in Italia (con il supporto di SIAE e del Ministero dei Beni Culturali e Dello Spettacolo) e culminata nello straordinario “Floating Concert”, evento speciale in cui l’artista si è esibito su una scenografica piattaforma galleggiante sul Lago di Paola nei pressi di Latina.Protagonista indiscusso del disco: potenza salvifica, purificatrice, ricca di storie, a tratti minacciosa e a tratti in grado di dare conforto, diventa il mezzo per riscoprire le proprie origini e tornare a casa, luogo dove risiedono ricordi e affetti. La melodia del pianoforte di Francesco Taskayali si ispira proprio a questo, e si fa portavoce della storia personale di un animo inquieto come quello del mare, filo conduttore di un album che come un diario di viaggio va vissuto con nuovo impeto ad ogni ascolto.Animo mediterraneo e cuore cosmopolita: il passaporto artistico di Francesco Taskayali è un alternarsi tra vicoli assolati e moderni skyline, solchi musicali inconfondibili scaturiti da una vita fatta di viaggi, incontri e scoperte, dove il passo segnato dal cammino diventa melodia. Come nel precedente album Wayfaring, anche in Homecoming il giovane pianista ha collaborato con Ale Bavo per gli arrangiamenti e la produzione: nei brani Pomeriggio, Neve Sul Bosforo, Dancing Gin e Kapadokya le note del pianoforte sono avvolte dai suoni degli strumenti a corda della cultura mediterranea e mediorientale, tra cui il bouzouki, la darbouka e il duduk. La terra natale di Francesco Taskayali, la Turchia, è rievocata anche in altri brani inseriti nel disco, come Dervishi, un’emozionante suite in tre movimenti ispirata alla danza delle celebri figure religiose islamiche, o in Eski Dostlar, coinvolgente brano composto sulla base di una canzone popolare turca.Tra suoni ed atmosfere lontane, raccolte in anni di viaggi ed incontri con persone provenienti da tutto il mondo, la musica del giovane pianista è fatta anche di ricordi e affetti legati alla casa di, dove ha trascorso diversi periodi della sua infanzia. Ispirazioni che danno vita ad improvvisazioni al piano strutturate in brani avvincenti, come Pomeriggio, Neve Sul Bosforo, 00:07 AM e Dances With Wolves. Non mancano brani più ricercati, come Krall, nata dallo studio di The Look Of Love di Burt Bacharach, e Kiev, brano intenso e suggestivo, composto poco dopo i fatti di piazza Maydan che sconvolsero l’Ucraina.