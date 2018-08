Home Festival: la nuova edizione tra tende, musica e treni speciali

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutto quasi pronto per la nona edizione di Home Festival. Dal 29 agosto al 2 settembre l’ex Dogana di Treviso si riempirà di tende, musica e tanto divertimento. Centinaia di show, un migliaio di musicisti, un camping all’insegna del concetto di “glamping”, ovvero a metà strada tra campeggio in senso stretto e glamour, il giardino “Pam Home Garden”, che lo accoglie e la nascita di una “casa” su una superficie di oltre centomila metri quadri dove l’acqua è gratuita per tutti. E poi, “token” rimborsabili per evitare code alle casse, detox zone con macedonie e lezioni di yoga, giostre e partite di calcio, oltre che reading e dibattiti. Tra le novità, la data zero Aperol Spritz@Home e treni speciali per raggiungere il luogo.Ecco il programma di Home Festival, ospiti e prezzi.Line Up Day by DayDAY0 Mercoledì 29 agostoERMAL META - LE VIBRAZIONI - JOE VICTOR - RUMATERA - LA SCAPIGLIATURA - ROVERE - TWEE - UNIVERSAL SEX ARENA - SUSUM SOUNDSYSTEM W/ MICHAEL SALMON + GILO + DETROIT SOUL + LAESH + CRAIDAY1 Giovedì 30 agostoALT J - WHITE LIES - THE WOMBATS - DJANGO DJANGO - FLOATING POINTS Live- NIC CESTER & THE MILANO ELETTRICA - GEORGE FITZGERALD Live - CANOVA - COMA_COSE - SELTON - LEMANDORLE - HÅN - CRLN - BRUNO BELISSIMO - DAMIEN MCFLY - THE ANDRÉ - SEM&STÉNN - ALTRE DI B - VETTORI - HER SKINDAY2 Venerdì 31 agostoTHE PRODIGY - INCUBUS - PROZAC+ (2O ANNI DI ACIDOACIDA) - MELLOW MOOD - RONI SIZE ft. DYNAMITE MC - MINISTRI - TROPICAL PIZZA SOUNDSYSTEM - BELIZE - JACK JASELLI - PAOLO BALDINI DUBFILES - CACAO MENTAL - HIT-KUNLE - MAKAI - WEIRD BLOOM - LA SCIMMIA - BLACK SNAKE MOAN - ALCESTI - THE YELLOW TRAFFIC LIGHT - TWO BIRDS ONE STONEDDAY3 Sabato 1 settembreERIC PRYDZ - AFROJACK - FRAH QUINTALE - CARL BRAVE X FRANCO 126 - COSMO - NITRO - DARK POLO GANG - RKOMI - QUENTIN40 - CIMINI - ELETTRA -LAMBORGHINI - M¥SS KETA -SANTII - GO DUGONG live - ACKEEJUICE ROCKERS - TAURO BOYS + TUTTI FENOMENI - THELONIOUS B. - ANDREA POGGIO - AINÈ - TERSØ - SEALOW - BONETTIDAY4 Domenica 2 settembreCAPAREZZA - XXXXX - FRANCESCA MICHIELIN - MOTTA - A CASA DI RALF W/ DJ RALF + CAROLA PISATURO + ANGLE + CAPOFORTUNA MUSIC - GIONNYSCANDAL - MR.RAIN - FRENETIK & ORANG3 - INTERGALACTIC LOVERS - MARIA ANTONIETTA - JOAN THIELE - EUGENIO IN VIA DI GIOIA - GENERIC ANIMAL - RICCARDO ZANOTTI (PINGUINI TATTICI NUCLEARI) - TOBJAH - PALETTI - MANITOBA - DAVIDE PETRELLATicket AllertBiglietti disponibili su http://bit.ly/ticketsHF18 oppure pressoTicketone e MailticketDAY1 Giovedì 30 agosto: 30 euro + 4,50 di diritti prevenditaDAY2 Venerdì 31 agosto: 30 euro + 4,50 di diritti prevenditaDAY3 Sabato 1 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevenditaDAY4: SUNDAY FAMILY, Domenica 2 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevenditaAbbonamento FULL Festival: 90 euro + 13,50 di diritti prevendita