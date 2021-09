“Ho cambiato tante case”, dall'8 ottobre il nuovo album di inediti di Tiromancino

L’attesa è finita, è arrivato “Ho cambiato tante case”, il nuovo album di Tiromancino. Anticipato dall’uscita del singolo “Domenica”, dall'8 ottobre sarà disponibile in digitale e nei negozi tradizionali “Ho cambiato tante case”, nuovo album di inediti di Tiromancino.

“Ho cambiato tante case”, il nuovo album di Tiromancino

Anticipato dall’uscita del singolo “Domenica”, arriva “Ho cambiato tante case”, il nuovo album di inediti di Tiromancino disponibile dall’8 ottobre in digitale e nei negozi tradizionali su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

L'album, in versione tradizionale, sarà disponibile in diversi formati:

- CD MINIGATEFOLD accompagnato da un BOOKLET di 18 pagine

- VINILE NERO GATEFOLD CON BUSTA PERSONALIZZATA

- VINILE COLOR RAME AUTOGRAFATO in vendita in esclusiva su AMAZON

- CD AUTOGRAFATO + ZAINO BRANDIZZATO in vendita in ESCLUSIVA

Federico Zampaglione (foto di Giovanni Canitano)

Federico Zampaglione ha annunciato poco fa l’uscita di “Ho cambiato tante case”: “Quando mio padre mi regalò la prima chitarra negli anni 80 – ha raccontato - non avrei mai immaginato che la musica sarebbe stata la mia ragione di vita, la mia eterna compagna di viaggio. Sono volati gli anni e i dischi, i concerti e le canzoni, ma la passione è sempre la stessa; anzi il mio bisogno di musica e arte è aumentato ed ha assunto sempre nuove forme, cambiando appunto…tante case. Dalla sperimentazione e l’indie dei 90, alla forma canzone contaminata degli anni 0, al Blues vecchio amico di sempre, alle mille collaborazioni multiformi e a tutto ciò che è passato e passa ogni giorno tra le mie note. Ho sempre cercato di raccontare con onestà e senza filtri ogni esperienza umana bella o brutta a cui la vita mi ha voluto mettere di fronte e questo disco segue in pieno questa linea, narrativamente ed emotivamente. “HO CAMBIATO TANTE CASE” arriva a cinque anni dal precedente album di inediti ed è, a mio giudizio, uno dei dischi più completi e maturi dei Tiromancino; curato in ogni minimo dettaglio per arrivare al cuore in modo semplice e diretto, ma anche profondo e sfaccettato. A breve lo lascerò andare e quel senso di distacco che provo ogni volta, sarà colmato dall’idea gioiosa di saperlo nelle vostre mani.. Aspetto quel giorno con grande emozione. Vi abbraccio. F”.

Federico Zampaglione torna così a vestire i panni del cantautore dopo una lunga pausa per dedicarsi al suo ultimo film “Morrison”, di cui è stato regista e coautore della sceneggiatura.

