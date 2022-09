Harry Styles: «Ho sputato su Chris Pine al Festival di Venezia», la confessione choc

Harry Styles ha rotto il silenzio. Il cantante, ex membro della boy band One Direction, è al centro dei riflettori da quando ha sfilato al red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Atteso dal pubblico, Harry Styles ha alzato un polverone e da giorni non si parla d'altro. Tra i social si vocifera che il cantante abbia sputato addosso a Chris Pine nel corso della serata di presentazione del film Don’t Worry Darling.

Sputo-gate è l'hashtag in tendenza mondiale da quando circola sul web il video che mostra il momento in cui Harry Styles torna al suo posto durante la premiere e si piega inclinando la testa verso Pine. Dalle immagini pare che dalla bocca del cantante sia uscito una goccia di saliva e che il gesto abbia innoridito l'attore Chris Pine, che ha rivolto lo sguardo verso i suoi pantaloni continuando ad applaudire, come se niente fosse successo. Ma è andata davvero così?

L'atto, non visibile chiaramente dal video diventato virale, è stato smentito dall'ufficio stampa di Chris Pine: «Harry Styles non ha sputato su Chris Pine. Non c'è nient'altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi illazione è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste», ha riferito il portavoce dell'attore in un'intervista a Variety.

La dichiarazione di Styles

Ma non è finita quì, perché Harry Styles non ha resistito e ha parlato in prima persona dell'accaduto. L'artista è tornato negli Stati Uniti ad esibirsi con il suo Love on tour. E in occasione del concerto a New York, Styles ha esclamato con ironia: «Ho fatto giusto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine. Ma non preoccupatevi, siamo tornati!». Il cantante divertito si è gustato gli applausi del pubblico, lasciando però il dubbio su come siano andate davvero le cose...

“È davvero bellissimo essere ritornato a New York. Ho giusto fatto un salto a Venezia per sputare a Chris Pine, ma non preoccupatevi che sono tornato!”#LoveOnTourNYC pic.twitter.com/wMJBXpdrIS — Harry Styles Italia🇮🇹 (@HStylesItalia) September 8, 2022

