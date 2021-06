Hard Rock Cafe festeggia 50 anni e sceglie Lionel Messi come ambasciatore nel mondo

Sono trascorsi 50 anni da quando Hard Rock Cafe ha aperto il suo primo store a Londra. Da quel lontano 1971, il brand si è affermato in tutto il mondo, aprendo 239 sedi in 68 paesi. Tutto ebbe inizio con un cimelio musicale, la chitarra di Eric Clapton, la prima di 86.000 gadget appartenenti a popstar, rockstar, musicisti, band, cantanti, celebri nel mondo, che Hard Rock espone nei suoi ristoranti, hotel, casinò e shop.

Per celebrare mezzo secolo di attività, Jim Allen presidente di Hard Rock International, ha raccontato in una conferenza streaming da Hollywood in Florida, i risultati raggiunti e le ambizioni per il futuro, annunciando una partnership molto importante, che farà felici gli amanti del calcio.

"Quando abbiamo raggiunto il traguardo del nostro 50° anniversario, siamo anche stati consapevoli che per dare il giusto risalto ad un traguardo di questo tipo dovevamo festeggiare con un’icona altrettanto importante. E non c'era scelta migliore del leggendario Lionel Messi" ha detto Allen a proposito del calciatore, che diventa così il primo ambasciatore Hard Rock nel mondo tra gli atleti per i prossimi cinque anni.

Per celebrare il campione, Hard Rock ha realizzato una delle sue Classic T, ovvero le t-shirt con il logo del brand al centro, divenute famose nel mondo e collezionate da tanti. Infatti oltre allo speciale logo del 50° anniversario, il concept del nuovo merchandising esalta alcune delle caratteristiche più importanti del campione argentino, come il leone, il numero 10 e il suo stesso logo.

"Sono onorato di collaborare con un marchio così rinomato come Hard Rock, e ancora di più in questo momento storico - ha detto Lionel Messi - lo sport e la musica sono parte integrante della mia vita, una combinazione perfetta tra la mia professione e il tempo libero. Unire entrambi è un grande successo, e sono molto felice che abbiano contato su di me per questa speciale occasione. È un onore essere il primo atleta a legarsi ad un marchio che ha un’affinità storica con le leggende della musica". Per sugellare la partnership Allen ha regalato una chitarra elettrica speciale disegnata proprio per il calciatore, mentre Messi gli ha regalato una replica firmata del suo pallone d'oro.

E per festeggiare i 50 anni di attività, Hard Rock Cafe ha realizzato una serie di appuntamenti per il pubblico, a partire dal 14 giugno, anche nei tre ristoranti italiani di Firenze, Venezia e Roma, che offriranno alcuni dei loro prodotti gastronomici ad un prezzo speciale e dove sarà possibile acquistare il nuovo merchandising targato Leo Messi.

Nel Cafe di Roma, per esempio, in alcuni orari si potranno prenotare i Country Burger a 0,71 centesimi ed all'interno del locale di Via Veneto sarà allestito un angolo photocall con la torta celebrativa del 50°, con decorazioni a tema all’interno e luci in “neon pink” sulla facciata, mentre alle 20.30 il Dj set con Cristiano Colaizzi per rivivere i classici degli anni 70.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 19:24

