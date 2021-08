Halsey: esce If I Can't Have Love, I Want Power, il nuovo album della cantante americana

Esce oggi, 27 agosto, "If I Can't Have Love, I Want Power”, il nuovo album di Halsey. Quarto album in studio per la cantante americana, il disco contiene 13 canzoni da lei scritte e prodotte da Trent Reznor e Atticus Ross, esponenti dei Nine Inch Nails e vincitori di Oscar, Golden Globe e GRAMMY® in veste di compositori di musiche per film e televisione. “If I Can't Have Love, I Want Power”, che vede come ospiti Dave Grohl, Lindsey Buckingham e Pino Palladino, è il primo album che la coppia ha prodotto per un altro artista. L’annuncio dell’album era stato dato lo scorso luglio quando Halsey ha svelato la copertina dell'album al Met Fifth Avenue di New York City.

SPIN, la rivista musicale statunitense, ha definito l’album “an industrial-leaning masterpiece” e ha osservato: "Halsey non è una donna, è un Dio del rock. E il nuovo album dimostra che si è guadagnata il titolo". Il sito musicale americano Stereogum ha definito “If I Can't Have Love, I Want Power” come "uno di quegli album che cambiano il corso della carriera di un artista" e l’Associated Press ha affermato che "Halsey è al suo meglio... Questo album è un'evoluzione del suono di Halsey..."

La musica del nuovo album è anche la colonna sonora del film omonimo -IMAX Experience: If I Can't Have Love, I Want Power-, un lungometraggio di un’ora, scritto da Halsey e diretto da Colin Tilley , proiettato nei cinema IMAX delle maggiori città di tutto il mondo.

Lunedì 30 agosto, alle 19.00, si potrà assistere all’unico show digitale di Halsey. I biglietti sono diponibili al seguente link: https://www.momenthouse.com/halsey/halseyhide-europe-uk-africa

Track Listing – If I Can’t Have Love, I Want Power

The Tradition

Bells in Santa Fe

Easier than Lying

Lilith

Girl is a Gun

You asked for this

Darling

1121

honey

Whispers

i am not a woman, i'm a god

The Lighthouse

Ya'aburnee

Halsey ha accumulato fino ad oggi più di 31 miliardi di stream a livello globale, compresi più di 12,5 miliardi di stream statunitensi e ha venduto quasi 17 milioni di album in tutto il mondo. If I Can't Have Love, I Want Power segue Manic, che ha debuttato al n. 1 della classifica americana di Billboard, il primo album del 2020 ad essere certificato platino negli Stati Uniti e successivamente anche in numerosi altri paesi. Halsey è un’artista a 360 gradi e non solo nel campo musicale. Il suo primo libro, I Would Leave Me If I Could: A Collection of Poetry, ha esordito nella classifica dei best seller del New York Times lo scorso novembre. Nominata come una delle cento persone più influenti del 2020 da TIME, ha vinto più di venti premi, tra cui un AMA, un MTV VMA, un GLAAD Award, il Songwriters Hall of Fame's Hal David Starlight Award e un CMT Music Award. Halsey ha recentemente introdotto about-face, una linea di trucco per tutti. Halsey continua a usare la sua voce per sostenere le cause in cui crede con passione, tra cui i diritti dell’infanzia, i diritti delle donne, la salute mentale e la comunità LGBTQ.

