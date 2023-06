Il ritorno del Guardiano del Faro: «La mia musica è libertà, si può riempire con ogni sentimento»

di Totò Rizzo

Federico Monti Arduini, è ancora tempo per far sognare? «Mai come in questo momento in cui l’esistenza è complicata per tutti». Così, questo distinto signore 82enne, più noto come Il Guardiano del Faro, una vita tra le note, torna in pista dopo vent’anni di silenzio con l’album “Il venditore di sogni”. L’uomo della musica strumentale, che portò in Italia il rivoluzionario “moog”, l’autore per tanti, da Mina in giù, il dirigente della Ricordi, milioni di dischi venduti nel mondo, si rifà vivo con il suo pianoforte, un’orchestra di 40 elementi, ospiti che suonano con lui, da Fabrizio Bosso a Giuseppe Milici, a CeCe Roger.

Ha ancora un suo pubblico il pop strumentale?

«La musica strumentale è libertà assoluta, non ha l’assillo del testo, chi ascolta può metterci i sentimenti che vuole».

Ributtarsi nella mischia alla sua età.

«Non ho mai avuto l’ambizione di arrivare in cima. Anche quando vinsi il “Disco per l’estate” con “Amore grande, amore libero” e mi trovai primo nelle classifiche di tutto il mondo, non avevo bramosia di successo. Era stato un successo anche il mio primo disco da cantante, nel 1959, “Dolci sogni”. Ma non mi sentivo nato per fare l’artista, volevo un lavoro normale. Chiesi così d’andare in magazzino. Pensi un po’: imbustavo i miei dischi. Dopo un po’ mi dissero: dai, non fare il pirla».

Lei introdusse il “moog” in Italia. Una rivoluzione.

«Può ben dirlo. Un amico importatore di strumenti musicali dall’America mi spedì questa diavoleria. La provai per primo, incisi “Il gabbiano infelice”, un successo. Ero alla Ricordi ma dissi a un produttore: piazzalo tu, il brano, ma sotto pseudonimo, Il Guardiano del Faro, nessuno deve sapere che sono io. Purtroppo, lo scoprì “Sorrisi e Canzoni”. Mi chiamò il presidente della Ricordi: “L’ho assunta come dirigente, non come artista. Sulla scrivania c’è una lettera, la firmi e rinunci ai diritti del disco”. Gli risposi: “Allora ne prepari anche un’altra perché il dirigente si licenzia”».

Progetti futuri?

«Chissà.

