Dopo 40 anni, tornano gli ABBA. Nuovo disco e tour digitale: «Grazie per averci aspettato: inizia un nuovo viaggio»

«Grazie per averci aspettato: è ora che inizi un nuovo viaggio»: dopo 40 anni, la storica band pop degli Abba torna a calcare il palco con uno show virtuale. Il quartetto svedese più amato di sempre riprende a fare musica con tante novità.

Con un nuovo disco, intitolato "Voyage", e un tour rivoluzionario, i componenti della storica band (Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid) si esibiranno digitalmente, a partire dal 27 maggio 2022, con una live di 10 elementi in un luogo del tutto speciale: un’arena da 3.000 posti costruita appositamente al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra.

Registrato a Stoccolma, insieme allo studio di Benny, Riksmixningsverket, il nuovo almbum verrà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 5 novembre su etichetta Universal Music Group. Il disco è anticipato da due canzoni già disponibili: «I Still Have Faith In You» e «Don’t Shut Me Down».

«È passato un po' di tempo - dichiara il gruppo - da quando abbiamo fatto musica insieme. Quasi 40 anni, in realtà. Ci siamo presi una pausa dalla primavera del 1982 e ora abbiamo deciso di terminarla. Dicono sia avventato aspettare più di 40 anni tra un album e l’altro quindi abbiamo registrato un seguito di “THE VISITORS”. A dire il vero, l'ispirazione principale per tornare di nuovo in studio di registrazione viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai possibile immaginare».

«Saremo in grado di sederci tra il pubblico - continuano - e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un'arena costruita su misura a Londra la prossima primavera. Strano e meraviglioso!».

Da "Dancing Quenn" a "Chiquitita", con quasi 400 milioni gli album venduti in tutto il mondo, 17 hit al primo posto in classifica e più di 16 milioni di stream globali alla settimana, gli ABBA sono uno dei gruppi musicali più di successo di tutti i tempi. Fin dal loro esordio con “Waterloo” nel 1974, la musica degli ABBA ha catturato i cuori delle persone di tutto il mondo. Oggi, le loro canzoni sono considerate una parte fondamentale della musica internazionale. Nel 21° secolo, gli ABBA sono più famosi che mai.

