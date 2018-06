Gorillaz, ecco il nuovo album "The Now Now" per festeggiare i 20 anni di carriera Video

In attesa di vederli per la prima volta in Italia il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival, i Gorillaz pubblicano il nuovo album, The Now Now. Sull’onda del precedente Humanz, è il sesto del front-cartoon in arte 2D - in carne e ossa, Damon Albarn - , e della sua band.

Undici tracce di cui Humilty con il riff funky della chitarra di George Benson e Hollywood con Snoop Dogg e Jamie Principle. Un disco ricco di suoni e dai tratti decisi: dalle ballad Idaho e One Percent, a Lake Zurich, un quasi total-strumentale con inserti di voce, a Tranz, pezzo con groove scattante e synth.

Nel video di “Humility" (oltre 32 milioni di visualizzazioni), girato interamente a Venice Beach e diretto da Jack Black, si vede 2D che va in giro sui pattini e Jack Black che suona negli angoli di strada.

Come l’album The Fall, The Now Now è nato durante il tour del Nord America - e per questo il titolo di alcune canzoni sono prese dai locali statunitensi - con un suono ancora più deciso che rendono le ballate classiche di Blur molto interessanti. Prodotto dagli stessi Gorillaz, con James Ford e Remi Kabaka, è stato registrato allo Studio 13 di Londra lo scorso febbraio.

Con il disco festeggiano i vent’anni di carriera. Era il 1998 quando il leader dei Blur e il fumettista Jamie Hewlett, creano il gruppo, formato dal cantante dai capelli blu 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dalla chitarrista giapponesina Noodle e dal batterista Russel Hobbes.