Gli U2 a sorpresa in Ucraina: il video dell'esibizione nella metropolitana di Kiev

Bono Vox e The Edge degli U2 si sono recati in Ucraina per dare il suo sostegno al popolo travolto dalla guerra contro la Russia. Gli artisti si sono esibiti a sorpresa con una band locale sulle note di Stand by me. Un momento toccante che sta facendo il giro del web e dei social network. Il leader del duo irlandese si è sempre speso nelle battaglie sociali e non ha esitato a raggiungere il teatro di guerra.

Il video diffuso dalle autorità ucraine mostra Bono e The Edge mentre cantano e suonano in una delle stazioni della metropolitana della capitale ucraina. Gli U2 sono una storica band irlandese che ha raggiunto la fama negli anni Ottanta e Novanta. Celebri le canzoni a sostegno dell'Irlanda durante le tensioni con la Gran Bretagna.

Bono (U2) and “Antytela” band in Kyiv metro 🇺🇦 #Ukraine pic.twitter.com/C89h2gehZD — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 14:27

