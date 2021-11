Gli Abba interrompono la promozione dopo la tragedia al concerto tributo: pubblicazione trailer rimandata

Uno stop di 24 ore alla promozione del concerto. E' quanto hanno deciso gli Abba in segno di lutto per le due persone morte in uno show tributo alla pop band svedese. «Alla luce della tragica notizia del concerto tributo in Svezia la scorsa notte, abbiamo deciso di rimandare la pubblicazione del trailer del nostro concerto fino a domani» hanno comunicato gli Abba ai fan su Twitter. La tragedia è avvenuta ieri sera all'Uppsala Konsert & Kongress hall, una sala da concerto moderna a più piani alle porte di Stoccolma in Svezia.

Leggi anche > Svezia choc, uomo precipita sugli spettatori al concerto omaggio agli Abba: due morti

Un migliaio di persone si era radunato nella sala in attesa del concerto quando, un uomo è precipitato dal settimo piano della sala su due persone, uccidendone una e ferendo l'altra. L'uomo, un 80enne, è morto mentre il ferito, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Il concerto tributo agli Abba è stato subito annullato. Il tragico incidente arriva pochi giorni prima del nuovo album degli Abba, che rompono il silenzio dopo 40 anni. 'Voyagè, è il titolo del disco, uscirà venerdì prossimo con 10 nuove canzoni.

In the light of the tragic news at the tribute concert in Sweden last night, we have decided to hold off on releasing our concert trailer until tomorrow.



Love,

ABBA Voyage — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 3, 2021

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA