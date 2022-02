Giusy Ferreri: «Nei miei Cortometraggi rifletto tutti gli stati d'animo»

«Cortometraggi è la sintesi migliore per chiudere brani con sfumature differenti e stati d’animo di vario genere, come fossero tanti piccoli film». Immagini cinematografiche e riferimenti letterari per Giusy Ferreri significano il ritorno con nuovo disco di inediti. Il titolo è “Cortometraggi” ed esce oggi. Anticipato da “Gli Oasis di una volta”, firmato Gaetano Curreri, e da “Miele”, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, è un album che aggiunge un tassello al suo racconto musicale. Un concept in cui c’è l’amore: brani come “Federico Fellini”, l’autobiografico “Cuore sparso”, con la collaborazione di Giovanni Caccamo.

Nel booklet c’è Giusy Ferreri in abiti Dolce e Gabbana («coerenti con le mie origini palermitane») che gioca con gli scacchi: «La vita deve essere un gioco, - dice - uno scacco matto dell’esistenza che è fatta di astuzia e di attenzione. Mi piace mettermi in gioco e rischiare, ripropormi in veste diversa come fosse un continuo esordio. Nell’esordio trovo sempre qualcosa di molto forte». Nel disco, anche le firme di Bungaro, Masini, Paolo Antonacci, Roberto Casalino, Takagi & Ketra. «Adoro Fellini e Tim Burton: mi rivedo nella loro filmografia. Sono affascinata dai personaggi mai banali e stravaganti». Due le date live: Roma (1 ottobre) e Milano (3 ottobre).

