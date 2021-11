Giuliano Sangiorgi, un brano inedito sui social per il compleanno della figlia Stella

Una dichiarazione d'amore che è anche un bellissimo regalo di compleanno: Giuliano Sangiorgi a mezzanotte ha pubblicato sulle sue pagine social un brano inedito dedicato alla piccola Stella, che oggi compie 3 anni. Il video, commovente nella sua intimità, ritrae la bimba a 3 mesi che allatta tra le braccia della bellissima mamma Ilaria Macchia, mentre nel testo del post Giuliano scrive parole dolci per entrambe. «Ti guardavo mentre eri attaccata al seno di mamma. E vi ho trovato uguali, identiche, e ho sperato che il meglio lo prendessi da lei....Auguri amore mio! Ora ti canto il mare d'amore che proviamo per te, dal primo istante in cui hai iniziato a splendere forte, fortissimo nei nostri giorni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 13:25

