Magliette rosse per ricordare le morti in mare, Matteo Salvini commenta con ironia

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, leader deiha aderito all'iniziativa in ricordo dei bimbi morti in mare: ha indossato una maglietta rossa e scritto un lungo post per manifestare la sua opinione.Una presa di posizione limpida e inequivocabile. «Per me conta più la vita umana, di bambini, di uomini e donne, che hanno bisogno di un colore acceso come il rosso nel mare aperto, per sperare ancora di essere salvati, di avvistare la terra ferma e di continuare a vivere», scrive all'inizio del post.«Indosso la maglia rossa - conclude - anche se sono su quella terra ferma che oggi non li vuole più aiutare e per questo dovrei forse vestire a lutto, per un Paese che si sta arrendendo a discorsi troppo “tecnici” e lontani anni luce dall’umanità, come un faro che scompare nella tempesta del nostro cinismo spietato. Le parole d’odio per questo post resteranno in rete, quei corpi affonderanno, invece, per sempre in un mare che li ingoierà e ci restituirà un giorno il perdono, forse. Io sto con la vita, da salvare a tutti i costi».L'iniziativa è stata lanciata daed è rimbalzata sui social raccogliendo migliaia di adesioni. Una maglia rossa perché le madri vestono i piccoli migranti per favorire la loro