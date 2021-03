Giuliano Sangiorgi canta il V canto dell'Inferno di Dante

Giuliano Sangiorgi, fondatore e frontman dei Negramaro, mette in musica un passaggio del V Canto dell’Inferno della Divina Commedia. Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversario della sua scomparsa (oggi 25 marzo, ricorre il "Dantedì"), in cui Sangiorgi canta alcuni versi del celebre testo su Paolo e Francesca. Il video, diventato virale, è nato come un regalo dell'artista agli alunni del suo ex liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA